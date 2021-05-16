Berberler normalleşiyor!

17 günlük tam kapanma sürecinin ardından berber ve kuaförler kapılarını yeniden açıyor. bu kapsamda Kahramanmaraş genelindeki berber ve kuaförler temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerini gerçekleştirdi.

Yaklaşık on beş aylık bir pandemi sürecinde toplum sağlığı açısından zaman zaman alınan kararlar doğrultusunda esnaflar kapanmak zorunda kaldı. Bu süreçte kapanan esnaflar arasında berberlerde yerini aldı.

Son olarak alınan kararlarla birlikte ramazan ayının bir bölümünü ve bayramı da kapsayacak şekilde alınan tam kapanma kararıyla berberler yeniden kapatıldı.

İç işleri bakanlığı genelgesi ile 17 Mayıs pazartesi günü sona erecek olan tam kapanmanın ardından berber ve kuaförlerde müşterilerine kavuşacak.

Normalleşme sürecinde Kahramanmaraş’taki berber ve kuaförler de iş yerlerinde temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerini yaptı.

Konuyla ilgili olarak konuşan Saç Stil Danışmanı Ahmet Ceyhan zor bir süreçten geçildiğine dikkat çekerek, berber ve kuaförlerin normalleşme sürecini değerlendirdi.