Berberlerde bayram mesaisi!
Kurban Bayramına sayılı günler kala berber ve kuaförlerde yoğunluk yaşanıyor. Koronavirüs nedeniyle bir süre kapalı kalan berber eski günlerine dönmeye başladı.
KAHRAMANMARAŞ 18.07.2021, 16:52 18.07.2021, 20:20
Her bayram öncesi olduğu gibi yine bu bayram öncesi de vatandaşların en uğrak yeri olan berberler, şu sıralar yoğun mesai yaparak vatandaşları bayrama hazırlıyor.
Kurban bayramı nedeniyle işlerinde yoğunluk olduğunu belirten Saç Stil Danışmanı Ahmet Ceyhan, “müşterileri bayrama hazırlamanın heyecanını yaşıyoruz.” dedi.
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