Berberlerde bayram mesaisi!

Her bayram öncesi olduğu gibi yine bu bayram öncesi de vatandaşların en uğrak yeri olan berberler, şu sıralar yoğun mesai yaparak vatandaşları bayrama hazırlıyor.

Kurban bayramı nedeniyle işlerinde yoğunluk olduğunu belirten Saç Stil Danışmanı Ahmet Ceyhan, “müşterileri bayrama hazırlamanın heyecanını yaşıyoruz.” dedi.