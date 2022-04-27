Berberlerde bayram yoğunluğu

Bayram tıraşına gelen müşterilerin oluşturduğu yoğunluk nedeniyle birçok berber ve kuaför gece geç saatlere kadar hizmetlerini sürdürüyor.

Bu işletmelerden bir tanesi de Uzman kadrosuyla Kahramanmaraşlı vatandaşlara hizmet vermeye devam eden Erdi Yüceyıldız Hair Star. Vatandaşların bayramda mağduriyet yaşamaması için çalışmalarını büyük bir gayretle sürdürüyor.

Vatandaşların ise yapması gereken tek şey gün öncesinden randevu alarak tıraşa gitmek.