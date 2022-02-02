“Berdücesi” Yayın Hayatına Başladı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin kültür envanterini zenginleştirmeye devam ediyor. Yitiksöz, Evelahir ve Müşterek dergilerine ilave olarak mevsimlik yayımlanacak olan Berdücesi Dergisi de okurların beğenisine sunuldu. İlk sayısı yayımlanan dergide şiirden öyküye, söyleşiden denemeye birçok edebi türde metinler yer alıyor. Şule Köklü, Elif Sönmezışık, Hasibe Çerko gibi pek çok yazarın metinlerinin yer aldığı dergiye Kahramanmaraş Akademi öğrencilerinden Ela Yüce, Bengisu Ergüder, Bilge Doğan İlbey, Sibel Kök ve Mislina Evliyaoğlu da eserleriyle katkıda bulundu. Okurlar, Büyükşehir Belediyesi tarafından çıkarılan bütün süreli yayınları Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi ve Necip Fazıl Kültür Merkezi’nden ücretsiz olarak temin edebiliyor.