‘Berdücesi’ Yeni Sayısıyla Okurlarıyla Buluştu

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin kültür envanterine yeni eserler kazandırmaya devam ediyor. Bu kapsamda, geçtiğimiz aylarda ilk sayısıyla yayın hayatına başlayan Berdücesi Dergisi’nin yeni sayısı yayımlandı. Mevsimlik olarak yayımlanan derginin yeni sayısında şiirden öyküye, inceleme yazılarından denemeye kadar pek çok edebi türde metinler yer alıyor. Kültür, edebiyat ve sanat dergisi olan Berdücesi’nin yeni sayısında usta yazarın eserlerinin yanı sıra Kahramanmaraş Akademi öğrencilerinden Hatice Şimşek, Yaren Nur Özen, Sinem Bozhöyük, Bilge Doğan ve İdil Övgün’ün de eserleri yer alıyor. Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları’ndan olan Yitiksöz, Evelahir, Müşterek ve Berdücesi dergilerinin yeni sayıları Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Şube Müdürlüğü, Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi ve Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nden ücretsiz olarak temin edilebiliyor. Dergilerin aktüel ve geçmiş sayılarına da e – dergi formatında https://kahramanmaras.bel.tr/e-dergi ve https://www.marastaedebiyat.com/belediye-yayinlari adreslerinden ulaşılabiliyor.