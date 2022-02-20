Beren Cafe ve Restoran, sektörde adını duyurmaya devam ediyor
2008 yılından günümüze hizmet vermekte olan Beren Cafe, 2022 yılında pandemi sürecinden sonra daha da güçlenerek sektörde adını duyurmaya devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 20.02.2022, 16:34 20.02.2022, 16:47
Bu anlamda Beren Cafe, restoran sektörüne de adım atarak artık vatandaşlara cafe restoran modeliyle bölge halkına hizmet verecek.
Hazırlanan yemekleri eşsiz sunumuyla vatandaşların beğenisine sunan Beren Cafe Ve Restoran, köklü geçmişiyle vatandaşın vazgeçilmezi haline geldi.
Bu anlamda 14 yıldır aynı yerinde hizmet veren Beren Cafe Ve Restoran, müşterilerinin her ihtiyacına karşılık veriyor.
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