Berit Dağı’nda zorlu yaşam mücadelesi!

Bu görüntüler Göksun’dan, çetin kış şartlarında yaşam mücadelesi veren küçük baş hayvan besicilerinin zorlu yolculukları görüntüledi.

Kahramanmaraş'ta soğuk havası nedeniyle "Akdeniz'in Sibiryası" olarak adlandırılan Göksun ilçesinde çobanlar, karda ve zorlu arazi koşullarında hayvanlarını doyurabilmek için yoğun mesai harcıyor.

Kent merkezine yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki ilçeye bağlı Ericek Mahallesi'ndeki Berit Dağı'nda hayvan otlatmaya çalışan çobanların mücadelesi, kar ve soğuk havaya rağmen devam ediyor.

Çok zor şartlar altında hayvancılık yaptığını söyleyen mahalleli Koca Gürbüz, “yaşam mücadelesi veriyoruz" dedi.