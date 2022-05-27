Beşçeşme sarımsağına coğrafi işaret alınacak

Başkan Yılmazcan "Beşçeşme Sarımsağının" Coğrafi işaret alınması için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. İrfan Ersin AKINCI ve Prof. Dr. Sermin AKINCI ile narlı ovasında üretilen sarımsakları incelemek üzere numune aldıklarını ifade etti.

Prof. Dr. Sermin AKINCI da Başkan Yılmazcana desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletti