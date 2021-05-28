Beşen Mahallesinde içme suyu çalışmaları devam ediyor

Bu kapsamda KASKİ Onikişubat İlçesi 5 Nisan Mahallesi Karasevmez, Kazmabağları, Kayabaşı ve Sarıçukur Mevkiinde depo, terfi merkezi ve enerji nakil hattı çalışmalarını tamamladı.

Bölgede yoğun çalışma yürüten KASKİ Genel Müdürlüğü, depo ve terfi hattı arasındaki bağlantı hattı çalışmalarını devam ettirmekte.

KASKİ Kısa zamanda bu çalışmaları da tamamlayıp hatta su vererek, bölgenin içme suyu sorununu çözerek vatandaşların temiz ve kaliteli suya kavuşmasını sağlayacak.