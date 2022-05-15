Beşen ve Gemci ailelerinin mutlu günü
Kahramanmaraş siyasetinde şehrin gelişimi için uzun yıllar aktif rol oynayan, kent protokolünde sevilen isimi, KMTSO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Beşen’in oğlu Samet ve Nazlı Ramada Otelde düzenlenen görkemli bir törenle dünya evine girdi.
Beşen ve Gemci ailesini kent protokolü siyasiler ve iş dünyası yalnız bırakmadı. Genç çiftin nikah akdini ise Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör gerçekleştirdi.
Önceki dönem Genç MÜSİAD Şube Başkanlığı görevini başarılı bir şekilde üslenen damat Samet Beşen düğün merasimine katılan herkese teşekkürlerini iletti.
Gelin Nazlı Gemci ise çok mutlu olduklarını dile getirerek kendilerini yalnız bırakmayanlara teşekkür etti.
Damadın babası KMTSO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Beşen ise kent protokolünden siyasetçisine iş dünyasına kadar mutlu günlerinde yanlarında olan dostlarına teşekkürlerini sundu.
Beşen konuşmasının devamında oğlu Samet’in evin ilk çocuğu ve tek oğlu olduğunu söyleyerek duygu dolu anlar yaşadığını dile getirdi.
Önceki dönemlerde şehrin gelişimi için çaba sarf ederek birçok noktada görev alan gelinin babası Fatih Gemci ise mutlu günlerinde yanlarında olan herkese teşekkür etti.
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