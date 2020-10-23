Besi OSB için Başkan Güngör'den büyük hamle! Hayata geçtiğinde binlerce yeni istihdam demek...

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Türkiye’nin en büyük BESİ OSB’lerinden olacak projede Tarım ve Orman Bakanlığı'nın onayının alındığını açıkladı.

KAHRAMANMARAŞ 23.10.2020, 12:24 23.10.2020, 17:33
Besi OSB için Başkan Güngör'den büyük hamle! Hayata geçtiğinde binlerce yeni istihdam demek...

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi kalkınma yatırımlarını büyük bir hızlılıkla sürdürüyor.

Yatırımlarını Belediye Başkanı Hayrettin Güngör önderliğinde sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda Elbistan Doğan Mahallesi’nde 2.7 milyon metrekare alan üzerinde kurulacak Besi İhtisas OSB’de 300 işletmenin faaliyet göstermesini planlıyor.

5 BİN İSTİHDAM

5 bin istihdamın öngörüldüğü OSB’de mezbaha, deri işleme tesisleri ve biyogaz üretim üniteleri de yer alacak.

60 BİN BÜYÜKBAŞ HAYVAN KAPASİTESİNDE

Türkiye’nin alanında en büyük OSB’lerinden olacak proje 60 bin büyükbaş hayvan kapasitesinde.

HAYRETTİN GÜNGÖR: ONAY VERİLDİ

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Elbistan Besi OSB’yi kurmayı planladığımız alan için Tarım ve Orman Bakanlığımızın onayını aldık. Sayın Bakanımız Bekir Pakdemirli’ye şehrim adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

#istihdam #Aksu Haber #aksu tv haber #Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör #Kahramanmaraş #Elbistan
Yorumlar (0)
30°
az bulutlu
Namaz Vakti 23 Ekim 2020
İmsak 05:21
Güneş 06:41
Öğle 12:22
İkindi 15:23
Akşam 17:52
Yatsı 19:07
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 5 13
2. Fenerbahçe 5 11
3. Karagümrük 5 8
4. Antalyaspor 5 8
5. Erzurumspor 4 7
6. Galatasaray 5 7
7. Sivasspor 4 7
8. Kasımpaşa 5 7
9. Hatayspor 4 7
10. Göztepe 5 6
11. Konyaspor 4 6
12. Kayserispor 5 6
13. Çaykur Rizespor 5 5
14. Trabzonspor 5 5
15. Malatyaspor 5 5
16. Denizlispor 5 5
17. Gaziantep FK 5 4
18. Beşiktaş 4 4
19. Gençlerbirliği 4 4
20. Başakşehir 5 4
21. Ankaragücü 4 1
Takımlar O P
1. Tuzlaspor 6 14
2. İstanbulspor 6 13
3. Ankara Keçiörengücü 6 13
4. Altınordu 6 12
5. Adana Demirspor 6 11
6. Samsunspor 6 11
7. Giresunspor 6 11
8. Altay 6 10
9. Adanaspor 6 9
10. Bursaspor 6 7
11. Balıkesirspor 6 7
12. Akhisar Bld.Spor 6 6
13. Bandırmaspor 6 5
14. Menemen Belediyespor 6 5
15. Ümraniye 6 4
16. Ankaraspor 6 4
17. Eskişehirspor 6 3
18. Boluspor 6 2
Takımlar O P
1. Everton 5 13
2. Aston Villa 4 12
3. Liverpool 5 10
4. Leicester City 5 9
5. Arsenal 5 9
6. Wolverhampton 5 9
7. Tottenham 5 8
8. Chelsea 5 8
9. West Ham 5 7
10. Leeds United 5 7
11. Man City 4 7
12. Southampton 5 7
13. Newcastle 5 7
14. Crystal Palace 5 7
15. M. United 4 6
16. Brighton 5 4
17. West Bromwich 5 2
18. Burnley 4 1
19. Sheffield United 5 1
20. Fulham 5 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 6 11
2. Villarreal 6 11
3. Real Madrid 5 10
4. Getafe 5 10
5. Cádiz 6 10
6. Granada 5 10
7. Real Betis 6 9
8. Atletico Madrid 4 8
9. Barcelona 4 7
10. Sevilla 4 7
11. Osasuna 5 7
12. Elche 4 7
13. Valencia 6 7
14. Athletic Bilbao 5 6
15. Eibar 6 5
16. Huesca 6 5
17. Celta de Vigo 6 5
18. Deportivo Alaves 6 4
19. Real Valladolid 6 3
20. Levante 5 3