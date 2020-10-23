Besi OSB için Başkan Güngör'den büyük hamle! Hayata geçtiğinde binlerce yeni istihdam demek...

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi kalkınma yatırımlarını büyük bir hızlılıkla sürdürüyor.

Yatırımlarını Belediye Başkanı Hayrettin Güngör önderliğinde sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda Elbistan Doğan Mahallesi’nde 2.7 milyon metrekare alan üzerinde kurulacak Besi İhtisas OSB’de 300 işletmenin faaliyet göstermesini planlıyor.

5 BİN İSTİHDAM

5 bin istihdamın öngörüldüğü OSB’de mezbaha, deri işleme tesisleri ve biyogaz üretim üniteleri de yer alacak.

60 BİN BÜYÜKBAŞ HAYVAN KAPASİTESİNDE

Türkiye’nin alanında en büyük OSB’lerinden olacak proje 60 bin büyükbaş hayvan kapasitesinde.

HAYRETTİN GÜNGÖR: ONAY VERİLDİ

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Elbistan Besi OSB’yi kurmayı planladığımız alan için Tarım ve Orman Bakanlığımızın onayını aldık. Sayın Bakanımız Bekir Pakdemirli’ye şehrim adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.