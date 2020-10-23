Besi OSB için Başkan Güngör'den büyük hamle! Hayata geçtiğinde binlerce yeni istihdam demek...
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Türkiye’nin en büyük BESİ OSB’lerinden olacak projede Tarım ve Orman Bakanlığı'nın onayının alındığını açıkladı.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi kalkınma yatırımlarını büyük bir hızlılıkla sürdürüyor.
Yatırımlarını Belediye Başkanı Hayrettin Güngör önderliğinde sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda Elbistan Doğan Mahallesi’nde 2.7 milyon metrekare alan üzerinde kurulacak Besi İhtisas OSB’de 300 işletmenin faaliyet göstermesini planlıyor.
5 BİN İSTİHDAM
5 bin istihdamın öngörüldüğü OSB’de mezbaha, deri işleme tesisleri ve biyogaz üretim üniteleri de yer alacak.
60 BİN BÜYÜKBAŞ HAYVAN KAPASİTESİNDE
Türkiye’nin alanında en büyük OSB’lerinden olacak proje 60 bin büyükbaş hayvan kapasitesinde.
HAYRETTİN GÜNGÖR: ONAY VERİLDİ
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Elbistan Besi OSB’yi kurmayı planladığımız alan için Tarım ve Orman Bakanlığımızın onayını aldık. Sayın Bakanımız Bekir Pakdemirli’ye şehrim adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Elbistan Besi OSB’yi kurmayı planladığımız alan için @TCTarim Bakanlığımızın onayını aldık. Sn Bakanımız @bekirpakdemirli’ye şehrim adına teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun.— Hayrettin GÜNGÖR (@hayrettingng) October 23, 2020
300 işletme????
5 bin kişilik istihdam????????♂️
Mezbaha????
Biyogaz Tesisi
Deri İşleme Tesisi
60 Bin Büyükbaş Hayvan???? pic.twitter.com/DySQOKrn7e
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