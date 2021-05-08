Besi OSB’nin detayları görüşüldü

Elbistan’da kurulması ile yaklaşık 6 bin kişiye iş kapısı olacağı ön görülen Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesinin yönetim kurulu toplantısı yapıldı.

Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz başkanlığında yapılan toplantıda sanayi bölgesindeki çalışmaların planlaması yapıldı.

TDİOSB’nin kurulumuyla birlikte sağlayacağı istihdamın yanı sıra şehrin ekonomik gelirini artıracağını belirten Gürbüz yaptığı açıklamada: “Bugün besi organize sanayi bölgemizin yönetim kurulu toplantısını yaptık. Aldığımız kararların şehrimize ve sektöre hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Şehrimizde özellikle tarım ve hayvancılığa dayalı bir sanayi üzerinde ciddi bir yatırım yapılıyor. Besi OSB’nin de bu süreçte şehrimize özellikle istihdam sağlama noktasında çok büyük katkılarının olmasını hedefliyoruz. Yaklaşık 6 bin kişi istihdam kapasitesi ile yola çıktık. Allah’ın izni ile bu süreci 2022 yılında yatırıma dönüştürmeyi hedefliyoruz. Bugün itibariyle biz imar planı, imar planına dayalı jeolojik etüt hali hazır harita gibi çalışmaları ve sektörel bazlı çalışmalara start veriyoruz. Almış olduğumuz kararla bundan sonraki sürecin tamamen Elbistan üzerinden yürütülmesi noktasında bir çaba içindeyiz.” ifadelerini kullandı.