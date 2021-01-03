Beşir Derneği’nden Polislere Sıcak Çorba
Beşir Derneği’nden nöbet başında olan polislere sıcak çorba
KAHRAMANMARAŞ 03.01.2021, 16:11 03.01.2021, 18:46
Kent uygulanan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında halkın huzuru ve güvenliği için 7/24 nöbette olan polis ekipleri unutulmadı.
Kent genelinde bulunan tüm polis noktalarına ve şubelerine Beşir Derneği sabah saatlerinde sıcak çorba ikramında bulundu.
Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Beşir Derneği Gönüllüsü Süleyman Dedoğlu polis ekiplerini soğuk havada unutmadıklarını belirtti.
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