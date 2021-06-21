Beton mikserinin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde beton mikserinin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
KAHRAMANMARAŞ 21.06.2021, 13:22
Edinilen bilgiye göre, Erkan D.(37) İdaresindeki 27 AEN 802 plakalı beton mikseri, Elbistan Malatya kara yolu Sevdilli Mahallesi Han Mezrası Mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, kontrolden çıkarak yol kenarındaki araziye devrildi.
Kazada yaralanan sürücü Erkan D., sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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