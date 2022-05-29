Beyaz altın pamuk toprakta kendini göstermeye başladı!

Tekstil sektörünün olmazsa olmaz hammaddesi Beyaz Altın lakaplı pamuk, tarlalarda hummalı çalışmalarla işlenmeye devam ediyor.

Aynı zamanda birçok sanayi sektörünün de vazgeçilmez ürünü olan pamuk, artık tarlalarda kendini göstermeye başladı.

Bu kapsamda Kahramanmaraş Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çetinkaya, Demirciler Mahallesi’ndeki pamuk tarlasını ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.

Çiftçilerle sohbet eden Başkan Çetinkaya, çiftçilerin sorunlarını dinleyerek, emeğin ve alın terinin hak ettiği karşılığı almasını temenni etti.

Başkan Çetinkaya, “Beyaz altın diye nitelendirdiğimiz Kahramanmaraş’ımızın olmazsa olmazı ürünümüzün topraktan çıkıp işlenmesiyle alakalı çalışmalar devam ediyor. Bizlerde bugün Demirciler Köyünde Nihat Bey’in misafiri olduk, kendisi hem Mahalle muhtarı, hem de Kahramanmaraş’ımızın önemli çiftçilerden birisi. Görmüş olduğunuz gibi yoğun bir çalışma sürüyor. Önümüzdeki günlerde havaların daha da ısınmasıyla pamukların gelişimi hızlanacak. Eylül Ekim ayı gibi hasadını gerçekleştireceğimiz pamuğun, yoğun ve ummalı bir şekilde çalışması devam ediyor. Hasadın geldiği zamanda bu emeğin bu alın terinin hak ettiği karşılığını aldığı, bol bereketli bir hasat yılı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Demirciler Mahallesi Muhtarı ve Pamuk tarlası sahibi Nihat Gökpınar, artan maliyetlerden dolayı zor zamanlar geçirdiklerini bunlara rağmen üretime devam ettiklerini ve üretime her zaman hazır olduklarını belirtti.