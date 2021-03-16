Beyhan Budak ile Ailelerde Öfke Kontrolü
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Değerler Akademisi, 17 Mart Çarşamba günü (yarın) 20.00’da Klinik Psikolog Beyhan Budak’ın çevrimiçi programıyla devam edecek.
KAHRAMANMARAŞ 16.03.2021, 18:31
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi iş birliği ile gerçekleştirilen Değerler Akademisi etkinlikleri, 17 Mart Çarşamba günü (yarın) Beyhan Budak’ın konuk olacağı programla devam edecek. Saat 20.00’da, Büyükşehir Belediyesi instagram hesabından canlı yayınlanacak programda Klinik Psikolog Beyhan Budak, ‘Ailelerde Öfke Kontrolü Stresle Baş Etme Yöntemleri’ üzerine konuşacak. Prof. Dr. Mustafa Taşlıyan moderatörlüğünde gerçekleştirilecek programda, stres ve öfke kontrolü, ailede kriz yönetimi gibi pek çok konu masaya yatırılacak.
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