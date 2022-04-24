Beyza Okullarından Satranç turnuvası!

8 yaş erkekler, 10 yaş erkekler, 14 yaş erkekler, 8 yaş kızlar, 10 yaş kızlar, 14 yaş kızlar ve açık kategori olmak üzere toplamda 7 kategoride düzenlenen turnuva, 23-24 Nisan tarihlerinde Beyza Okulları Boğaziçi Kampüsü Spor Salonunda yapıldı.

24 Nisan Pazar günü oynanan final müsabakalarıyla sona eren turnuvada sporcular dereceye girmek için kıyasıya yarıştı.

Minik sporcuların mutlu edildiği ve satranç sporunun sevdirilmesinin amaçlandığı turnuvada ilk beşe giren sporcular Beyza Okulları tarafından Çeyrek Altın, Gram Altın ve çeşitli hediyelerle ödüllendirildi.