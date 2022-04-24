Beyza Okullarından Satranç turnuvası!
Türkiye Satranç Federasyonu Kahramanmaraş İl Temsilciliği, Kahramanmaraş Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü ve Beyza okulları tarafından 23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı nedeniyle düzenlenen turnuvaya ülkemizin 22 farklı ilinden toplamda 273 sporcu katıldı.
KAHRAMANMARAŞ 24.04.2022, 16:07 24.04.2022, 19:19
8 yaş erkekler, 10 yaş erkekler, 14 yaş erkekler, 8 yaş kızlar, 10 yaş kızlar, 14 yaş kızlar ve açık kategori olmak üzere toplamda 7 kategoride düzenlenen turnuva, 23-24 Nisan tarihlerinde Beyza Okulları Boğaziçi Kampüsü Spor Salonunda yapıldı.
24 Nisan Pazar günü oynanan final müsabakalarıyla sona eren turnuvada sporcular dereceye girmek için kıyasıya yarıştı.
Minik sporcuların mutlu edildiği ve satranç sporunun sevdirilmesinin amaçlandığı turnuvada ilk beşe giren sporcular Beyza Okulları tarafından Çeyrek Altın, Gram Altın ve çeşitli hediyelerle ödüllendirildi.
Namaz Vakti 24 Nisan 2022
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|O
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|32
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|32
|55
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|32
|52
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|32
|51
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|33
|46
|8. Adanaspor
|32
|44
|9. Samsunspor
|31
|43
|10. Tuzlaspor
|31
|42
|11. Gençlerbirliği
|32
|42
|12. Keçiörengücü
|32
|41
|13. Altınordu
|32
|41
|14. Kocaelispor
|32
|40
|15. Denizlispor
|32
|39
|16. Boluspor
|32
|38
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|32
|37
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|32
|35
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|32
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|33
|80
|2. Liverpool
|33
|79
|3. Chelsea
|32
|65
|4. Arsenal
|33
|60
|5. Tottenham
|33
|58
|6. M. United
|34
|54
|7. West Ham United
|34
|52
|8. Wolverhampton Wanderers
|33
|49
|9. Newcastle
|34
|43
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|32
|42
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|34
|41
|12. Brentford
|34
|40
|13. Southampton
|34
|40
|14. Crystal Palace
|32
|37
|15. Aston Villa
|32
|37
|16. Leeds United
|32
|33
|17. Burnley
|33
|31
|18. Everton
|32
|29
|19. Watford
|33
|22
|20. Norwich City
|33
|21
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|O
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|1. Real Madrid
|33
|78
|2. Barcelona
|32
|63
|3. Sevilla
|33
|63
|4. Atletico Madrid
|33
|61
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|33
|57
|6. Real Sociedad
|33
|55
|7. Villarreal
|33
|52
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|33
|48
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|39
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|33
|38
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|37
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|33
|35
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|33
|32
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|33
|31
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|33
|30
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|33
|25
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|33
|25