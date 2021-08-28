Biber kentinde salçanın serüveni!
Kışlık hazırlıklar çoktan başladı.
KAHRAMANMARAŞ 28.08.2021, 13:48 28.08.2021, 16:40
Türk yemek kültürünün en önemli özelliklerinden biri olan salça, aroması ve tat için yemeklerin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.
Kahramanmaraş’ta da tarlalardan, bahçelerden toplanan biberleri salça yapabilmek için Ev hanımları dalından kopardıkları biberleri temizleyip çöplerinden ayıklayarak makinalarda çekiyor.
Son olarak da Kahramanmaraş’a özgü olarak kaynatılmadan güneş altında suyunu alması için damlara seriliyor.
Serintepe mahallesinde ikamet eden Songül Ay’da, tarlalardan sofralarımıza uzanan eşsiz lezzet salçanın serüvenini Aksu Haber mikrofonlarına anlattı.
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