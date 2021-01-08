BİK Kahramanmaraş Şube Müdürü Vanlı, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can’ı ziyaret etti

KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, BİK Kahramanmaraş Şube Müdürü Vanlı’yı Rektörlük Makamında kabul ederek bir süre görüştü ve kendisine hayırlı olsun dileklerini yineledi.

Görüşme kapsamında Vanlı, BİK Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü olarak yürüttükleri çalışmalara ilişkin Rektör Can’a bilgi verirken, çeşitli konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

“Şehrimizdeki tüm kurum ve kuruluşlarla aktif iletişim ve işbirliğinde bulunduğumuz gibi, Basın İlan Kurumumuzla da bu yakın işbirliğini sürdüreceğiz. Basın İlan Kurumu Kahramanmaraş Şube Müdürlüğünün Kahramanmaraş’ta basın sektörünün güçlendirilmesine önemli katkılarını takip ediyoruz.” diyen Rektör Can, “Toplumun doğru bilgiye ulaşmasında bağımsız ve tarafsız basın kuruluşlarının önemli bir misyonu var. Basın kuruluşlarının daha etkin hizmet yürütebilmeleri için güçlü ekonomiye sahip olmaları son derece önemli. Basın İlan Kurumu resmi ilan ve reklamların basın mecralarında yayınlanmasına aracılık ederek ve diğer destek faaliyetleriyle basın sektörünün ayakta kalmasında önemli bir etkendir.” şeklinde konuştu.