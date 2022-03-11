BİK Kahramanmaraş Şube Müdürü Veysel Kara etkinliği Aksu Haber’e değerlendirdi

Ramada otelin salonunda gerçekleşen eğitime Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran’ın yanı sıra kent protokolü ve çok sayı da basın mensubu katılım sağladı.

2 gün boyunca gerçekleşen eğitimler sonrasında Basın İlan Kurumu Kahramanmaraş Şube Müdürü Veysel Kara etkinliği Aksu Haber’e değerlendirdi.