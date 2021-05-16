'Bil Bakalım' 17 günlük tam kapanmanın son gününde de devam ediyor
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği interaktif yarışma programı Bil Bakalım 17 günlük tam kapanmanın son gününde de devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 16.05.2021, 14:47 16.05.2021, 15:00
Eğlendirerek öğrendiren program, tam kapanmada her hafta Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri öğrencilerle buluştu.
Düzenlenen bilgi yarışması çocuklardan büyük beğeni alırken dereceye giren öğrenciler kademelerine göre ödüllendirildi.
Cuma günü ilkokul, Cumartesi günü ortaokul ve Pazar günü lise öğrencileriyle gerçekleştirilen programda genel kültürden, yaş gruplarının müfredat konularına kadar pek çok soru soruldu.
Büyükşehir Belediyesi YouTube hesabı ve Kahoot uygulaması aracılığıyla erişilen yarışmada kıyasıya rekabet eden öğrenciler tablet, akıllı saat ve kablosuz kulaklık gibi hediyelerin sahibi oldu
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