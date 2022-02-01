Bilal Eker zor coğrafyada başarılı bir mücadele yürüttük

Ekinözü ilçe merkezindeki karla mücadelesini başarılı bir şekilde yapan Ekinözü Belediyesi, kırsal mahallelerdeki çalışmalarını da sürdürüyor.



Yoğun kar yağışıyla birlikte ana caddelerde ulaşımı açık tutmayı başaran ekipler, yağışın etkisini kaybetmesiyle genişletme çalışmalarına geçti.

Kırsal mahallelerle birlikte 77 mezrası bulunan Ekinözü ilçesinde, büyükşehir belediyesi ve Ekinözü Belediyesi ekipleri organizeli bir şekilde çalışma yürüterek, zor doğa koşullarına rağmen karla mücadelesini sürdürüyor. Metrelerce kar kalınlığına rağmen kırsalda da ulaşım açık tutuluyor.



Çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Bilal Eker, ilçenin yoğun bir yağış almasına rağmen ekiplerin koordineli çalışmasıyla önemli bir sorun yaşanmadığını söyledi.

Kırsaldaki kar küreme çalışmalarının genişletme ender kullanılan yoların açılması şeklinde sürdürüldüğünü belirten eker yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “ilçemiz rakım yüksekliğinden dolayı oldukça fazla yağış aldı. Allah’a şükürler olsun ki bizlere rahmet gönderdi. Meteoroloji raporlarını takip ederek yağışın başladığı ilk günden itibaren ekiplerimizi organize ederek aksaklık yaşanmaması için mücadele ettik. İlçe merkezimizde ana caddelerimizi sürekli açık tuttuk. Kırsal mahallelerimizde büyükşehir belediyesi ekiplerimizle beraber karla mücadelemizi sürdürüyoruz. Ekinözü kırsalı zor bir coğrafyadan oluşmaktadır. Buna rağmen vatandaşlarımızı mağdur etmemeye çalıştık. Vatandaşlarımızın da anlayışlıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

Ekinözülü vatandaşlar da yaptıkları değerlendirmede belediye ekiplerinin başarılı çalışmalarına değinerek, belediye başkanı eker ve ekiplerine teşekkür etti.