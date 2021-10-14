Bilim köprüsü atölyeleri miniklere kapılarını açtı
Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen “Geçmişten Geleceğe Bilim Köprüsü” etkinlikleri birbirinden eğitici 20 atölye ve 54 farklı etkinlikle Piazza AVM’de öğrencilere kapısını açtı.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla düzenlenen “Geçmişten Geleceğe Bilim Köprüsü” etkinlikleri bugün itibariyle start aldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün koordinesinde Sütçü İmam Üniversitesi ve TÜBİTAK’la işbirliği ile ilk günü geride bırakan etkinlikler minikler tarafından yoğun ilgi gördü. Çocukların drone ve robotlar gibi teknolojik cihazları yakından incelediği etkinlikte, kimya deneyleri ve kodlama aktiviteleri de renkli görüntülere sahne oldu.
16 Ekim’e Kadar Sürecek
Eğlendirerek öğreten 20 atölye ve 54 farklı etkinliğin bulunduğu “Geçmişten Geleceğe Bilim Köprüsü” Piazza Alışveriş Merkezi’nde 16 Ekim Cumartesi gününe kadar devam edecek. Deprem, El-Cezeri, Her Yerde Bilim, Gök Bilim, Permakültür, Steam, Teknoloji, Dijital Oyunlaştırma ve P4C Çocuklar İçin Felsefe gibi pek çok atölyenin yer alacağı ücretsiz etkinliklere sosyal mesafe kuralları çerçevesinde randevuyla katılım sağlanabilecek. 10.00 - 17.00 arasında her saat başı gerçekleştirilecek etkinliklere ilişkin randevu ve detaylı bilgi ise www.kahramanmarasbilimsenligi.com adresinden alınabiliyor.
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