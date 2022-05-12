Bilinçlendirme sergisi açıldı!
Kahramanmaraş’ta Bilimsel Eczacılığın kuruluşunun 183'nci yıldönümü nedeniyle, Eczacılar Odası tarafından Piazza’da bilinçlendirme sergisi açıldı.
KAHRAMANMARAŞ 12.05.2022, 15:58 12.05.2022, 16:13
"Çocuk Gözünde İlaç" konulu sergide öğrencilerin yaptığı resimlerden dereceye girenler için ödül töreni gerçekleştirildi.
Yarışmaya katılan eserler, düzenlenen sergiyle ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.
Program sonunda aksu haber’e açıklamalarda bulunan Kahramanmaraş Eczacılar Odası Başkanı Bahtiyar Murat ARAS, “Yanlış ilaç kullanıma dikkat çekmek amacıyla ilk ve ortaokul öğrencilerinin aralarında bulunduğu bir resim sergisi düzenlemek istedik.” İfadelerini kullandı.
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