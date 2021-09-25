Bina ve site yönetimine farklı bir yaklaşım getirdiler!
2005 yılından bu yana Kahramanmaraş’ta hizmet veren Probis Profesyonel Bina ve Site Yönetimi çalışmalarına devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 25.09.2021, 15:57 25.09.2021, 17:29
Vatandaşların ferah ve düzenli yaşamlarını sağlamayı hedefleyen Probis, kentte yapmış oldukları hizmetlerle dikkat çekiyor.
Probis Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Ali Börekçi, şirketin yapmış olduğu çok özel kampanyayı Aksu Haber’e değerlendi.
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