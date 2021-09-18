Bina ve site yönetimine farklı bir yaklaşım getirdiler!
Probis Profesyonel bina ve site yönetiminden dikkat çeken çalışmalar
KAHRAMANMARAŞ 18.09.2021, 15:04 18.09.2021, 15:11
2005 yılından bu yana Kahramanmaraş’ta hizmet veren Probis Profesyonel Bina ve Site Yönetimi çalışmalarına devam ediyor.
Vatandaşların ferah ve düzenli yaşamlarını sağlamayı hedefleyen Probis, kentte yapmış oldukları çalışmalarla dikkat çekiyor.
Probis Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Ali Börekçi, Probis’in yaptığı çalışmaları Aksu Haber’e değerlendi.
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