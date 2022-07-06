banner86

banner85

Binevler Caddesi Yenileme Projesi’nde Üstyapıya Geçildi

Büyükşehir Belediyesi tarafından sürdürülen Binevler Caddesi Yenileme Projesi tüm hızıyla devam ediyor. Altyapı çalışmaları tamamlanan Alparslan Türkeş Bulvarı’nda yaya ve yürüyüş yolları yapımı sürüyor.

KAHRAMANMARAŞ 06.07.2022, 20:01
Binevler Caddesi Yenileme Projesi’nde Üstyapıya Geçildi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan Binevler Caddesi Yenileme Projesi’nde çalışmalar hızla devam ediyor. Alparslan Türkeş Bulvarı, Başkonuş Caddesi, Bediüzzaman Bulvarı, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı, Barbaros Caddesi, Dr. Sadık Ahmet Caddesi, Hanefi Mahçiçek Bulvarı, 32096. Sokak ve Gazi Osman Paşa Bulvarı’nı kapsayan altyapı çalışmalarının %50’si tamamlandı. KASKİ tarafından sürdürülen çalışmalarla bölgeye 27 kilometre içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu hattı kazandırılıyor. 20 Milyon TL’lik yatırımla inşa edilen yeni altyapı ile bölgedeki yağmursuyu, kanalizasyon ve kayıp kaçak sorunu kalıcı olarak çözüme kavuşacak.

Çalışmalar Hızla İlerliyor

KASKİ ekiplerinin altyapı çalışmalarını tamamladığı bölgelerde de Büyükşehir Belediyesi tarafından üstyapı çalışmaları koordineli bir şekilde sürdürülüyor. Bu kapsamda Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde yeni yaya ve yürüyüş yolu yapımı hızla devam ediyor. Bölgedeki esnafın işlerinin aksatılmaması amacıyla etaplar halinde gerçekleştirilen çalışmalarla yaklaşık 80 bin metrekarelik yeni yaya yolu ve 4 kilometrelik kauçuk zemin yürüyüş yolu inşa ediliyor. 4 kilometrelik yeni bisiklet yolunun da inşa edileceği proje kapsamında bölgenin şehir mobilyaları ve aydınlatmaları da tamamen yenilenecek.

70 Milyon TL’lik Yatırım

Gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Binevler Caddesi Yenileme Projesi kapsamında çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. KASKİ’nin altyapı çalışmalarını tamamladığı kısımda üstyapı imalatlarımızı sürdürüyoruz. Proje kapsamında 80 bin metrekare yaya yolu, 4 kilometre yürüyüş yolu ve 4 kilometre bisiklet yolu inşa edeceğiz. Bölgedeki kavşak ve refüjler de düzenlenecek. Şehir mobilyaları ve aydınlatma montajımız olacak. Altyapı ile birlikte 70 Milyon TL’lik bir yatırım. Hayata geçirdiğimiz çalışma şehrimize ve bölgemize önemli bir değer katacak” ifadeleri kullanıldı.

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 07 Temmuz 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31