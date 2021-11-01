Binevler Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenlerinden müzik ziyafeti



Fuar girişinde stant açan binevler ortaokulu öğrencileri ve öğretmenleri fuara gelenlere doyumsuz müzik ziyafeti verdi.



Yapılan proje ile öğrencilerin müzik dersinde hem ritimser hem de işitsel becerilerinin geliştirmeleri hedefleniyor.



Müzik Öğretmeni Sultan Nur Diliuzun, Projenin Tasarım Aşamasını Aksu Habere anlattı.