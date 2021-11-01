Binevler Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenlerinden müzik ziyafeti
7. Uluslararası Kahramanmaraş Kitap ve Kültür Fuarında yayın evlerinin yanı sıra kurum ve kuruluşların da stantları yer aldı.
KAHRAMANMARAŞ 01.11.2021, 14:31 01.11.2021, 17:51
Fuar girişinde stant açan binevler ortaokulu öğrencileri ve öğretmenleri fuara gelenlere doyumsuz müzik ziyafeti verdi.
Yapılan proje ile öğrencilerin müzik dersinde hem ritimser hem de işitsel becerilerinin geliştirmeleri hedefleniyor.
Müzik Öğretmeni Sultan Nur Diliuzun, Projenin Tasarım Aşamasını Aksu Habere anlattı.
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