BİNFOT İlk Etkinliğini Gerçekleştirdi
Geçtiğimiz Şubat ayında kuruluşunu ilan eden Binboğalar Fotoğraf Yolcuları Topluluğu- BİNFOT, ilk etkinliği olan "Bahar'ı Karşılama Fotoğraf Gezisi"ni yoğun bir katılımla gerçekleştirdi.
KAHRAMANMARAŞ 29.03.2022, 10:21
27 Mart Pazar günü gerçekleşen etkinlik, Afşin'e bağlı Başüstü Mahallesi'nden başlayarak Ağcaşar, Kepez ve Yazıköyü güzergahında devam etti. Katılımcıların hem fotoğraf çekme hem de baharın ilk günlerinde güzel bir havada yürüyüş yapma imkanı bulduğu etkinlik, akşam saatlerinde son buldu.
Afşin Halk Eğitim Merkezi'nde fotoğrafçılık eğitimlerine devam eden ve BİNFOT'a yeni üye olan kursiyerlerin de pratik yapma fırsatı elde ettiği etkinlikle ilgili değerlendirme yapan BİNFOT yöneticileri, bundan sonra planladıkları ilk etkinliğin “Ters Laleler” temasıyla Nisan ayında olacağını ve tüm fotoğraf ve doğa severleri beklediklerini ifade ettiler.
Namaz Vakti 29 Mart 2022
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|44
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|38
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|35
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|27
|35
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|34
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|33
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|31
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|28
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|28
|59
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|28
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|5. Tottenham
|29
|51
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|48
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|46
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|27
|36
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|29
|34
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|29
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|29
|31
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|30
|30
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|30
|29
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|27
|25
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|29
|22
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|27
|22
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|O
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|29
|66
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|29
|57
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|28
|54
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|29
|54
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|29
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