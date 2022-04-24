Bir asırlık mahalle mezarlığının işgal edilerek mezarlığa duvar örüldüğü iddia edildi

Mahalle sakinlerinden Coşkun Kara’nın verdiği bilgiye göre, yaklaşık bir asırdır mahalle mezarlığı olarak kullanılan alanın usulsüzce bölünerek mezarlarına erişime engelleme getirilmeye çalışıldığı iddia edildi. Daha önce mezarlık yeri olarak hibe edilen alanın, bir kısmının mahalle halkının bilgisi olmadan rahmetli amcalarından hile ile mezarlığı bölmeye çalışanlarca ele geçirildiğini dile getiren Kara, yapılanın yanlış olduğunu ifade etti.

Bu konuda tüm mahallenin aynı fikirde olduğunu aktaran Kara, mahallelinin bu konuda tepkili olduğunu belirtti. Konuyla ilgili gerekli yasal işlemleri başlatacaklarını dile getiren Kara, yetkililerinde bu hususa bir çözüm bulmasını istedi.

Özellikle Ramazan ayında böyle bir yanlışa ön ayak olanları kınadıklarını dile getiren Kara, konuyla ilgili şu bilgileri verdi: “Yaklaşık bir asırdır mahallemizin mezarlığı olarak kullanılan alanda şuanda bir işgal söz konusudur. Kıymetli büyüklerimizin mezar yeri olarak hibe ettiği bu alanı sadece kendi alanları olarak kullanmak isteyen, hatta adını dahi değiştirip aile kabristanı yapan kişiler büyük günaha girmektedir. Yapılan bu yanlış bizim gözümüzde büyük bir suç ve günahtır. Mahallemizin yüz yıllık kabristanını usulsüzce tapulayıp ikiye bölmek yanlıştır. Mahalleli olarak bu hususu yanlış yapan arkadaşlara ilettik. Ancak onlar yanlışlarında ısrar etti. Şuanda bütün mahalle bu konuya tepkili. Bu hususta devlet büyüklerimizin bir çözüm üretmesini talep ediyoruz. Özellikle bu Ramazan ayında yapılan bu yanlış bizleri çok üzmüştür. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin Köseli Mezarlığı olarak bakımını yaptığı alanın tabelasını değiştirip Ahmet ve Hürü Kara aile mezarlığı olarak değiştirdiler. Bununla da yetinmediler ve mezarlığı ikiye böldüler. Bu büyük bir yanlış ve günahtır. Mahallelinin tepkisine rağmen bu yanlışta ısrar etmektedirler. Biz bu hususta Büyükşehir Belediyemize ve Kaymakamlığımıza gerekli dilekçelerimizi ileteceğiz. Bu duruma bir çözüm bulunmasını istiyoruz. Mahallemizin tamamı da bu konuda aynı fikirdedir.”