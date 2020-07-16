'Bir destanın adıdır 15 Temmuz' konulu şiir ve resim yarışmasının birincileri belli oldu!

Buna göre ortaokul kategorisinde şiir de birinci olan Fatmanur Karaoğlan, resimde Mehmet Berat Çam ve lise Kategorisinde ise şiirde Elanur gündeş, resimde Ebrar Zişan Uzun birinci oldu.



Ödül gecesi öncesinde genç Kızılay kendilerine destek veren kurum ve kuruluşlara Plaket vererek onları onurlandırdı. Aksu haber ailesi de medya üzerinden kızılaya destek vererek onların sesi oldu. Aksu Haber'in Paketi’ni Aksu TV Genel Müdür Yardımcısı Erol öner aldı.



15 Temmuz demokrasi ve milli birlik günü etkinlikleri kapsamın genç Kızılay’ın hazırlamış olduğu “Bir Destanın Adıdır 15 Temmuz” konulu şiir ve resim yarışmasının birinci, ikinci ve üçüncüleri ödüllerini Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun’un elinden aldı.



Vali Coşkun, birinci olan öğrencilere ödüllerini verirken. Kahramanmaraş büyükşehir belediye başkanı Hayrettin Güngör’de yarışmada üçüncü olan öğrencilere 100 TL kırtasiye hediye çekini verdi.



Türk Kızılay Kahramanmaraş Şube Başkanı Ökkeş Arslan Şerefoğlu. 15 Temmuz günü için Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdiklerini söyleyerek, şiir ve resim yarışmasına katılan öğrencilere teşekkür etti.



Başkan Şerefoğlu sözlerine şöyle devam etti;



“Başta aksu haber ailesine vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür ediyorum. 15 Temmuz günü için Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdik. Genç Kızılay’ımızla birlikte “Bir Destanın Adıdır 15 Temmuz” konulu şiir ve resim yarışması düzenledik. Ve birinci, ikinci, üçüncü olanlara bu tarihi gecede çeşitli hediyelerle ödüllendirdik. Güzel bir gündü, iyi bir etkinlikti sponsorlarımıza yarışmaya katılan çocuklarımıza ve ailelerine çok teşekkür ediyorum. Ve bu organizasyon da emeği geçen gurur duyduğum ekibime de ayrıca teşekkür ediyorum.”



Muhabir: Gökhan ÇALI