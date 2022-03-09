Bir ekran klasiği Artı-Eksi’de Dev Proje konuşuldu!
Salı günlerin vazgeçilmez programı artı eksi yine Kahramanmaraş’ın değerlerini ve öne çıkan projelerini masaya yatırdı. Kahramanmaraş’ın artıları ve eksilerinin konuşulduğu programda Tarihi Kapalı Çarşı’daki Dev Proje konuşuldu.
KAHRAMANMARAŞ 09.03.2022, 16:31 09.03.2022, 17:21
Serdar Erdoğanyılmaz ve Ali Eskalen, Büyükşehir Belediyesinin, 9 Milyon TL’lik yatırımla Tarihi Kapalı Çarşı’nın düzensiz cephesini baştan sona yenilenmesini şu sözlerle anlattı.
“Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi o bölgede güzel bir görüntü oluşturdu. İnsanlar gezerken de en azından o güzel görüntüyü görüyorlar. Tabi bir kaç dönemdir belediyeler Kapalıçarşı’ya ciddi manada bir emek sarf ediyorlar. Cephe kaplamaları gerçekten ayrı bir hava arttı o bölgede.”
Namaz Vakti 09 Mart 2022
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|28
|67
|2. Konyaspor
|28
|52
|3. Başakşehir
|28
|47
|4. Fenerbahçe
|28
|47
|5. Alanyaspor
|28
|46
|6. Adana Demirspor
|28
|45
|7. Beşiktaş
|28
|45
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|43
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|28
|40
|10. Kayserispor
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|38
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|28
|37
|12. Galatasaray
|28
|35
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|35
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|32
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|32
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|27
|18. Altay
|28
|26
|19. Rizespor
|28
|23
|20. Ö.K Yeni Malatya
|28
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|27
|58
|2. Ümraniye
|27
|55
|3. Bandırmaspor
|27
|46
|4. İstanbulspor
|26
|46
|5. Erzurumspor
|27
|44
|6. Eyüpspor
|26
|42
|7. Samsunspor
|26
|39
|8. Adanaspor
|27
|37
|9. Manisa Futbol Kulübü
|27
|36
|10. Boluspor
|26
|35
|11. Keçiörengücü
|26
|34
|12. Tuzlaspor
|26
|34
|13. Gençlerbirliği
|26
|33
|14. Kocaelispor
|26
|32
|15. Menemen Belediyespor
|27
|32
|16. Denizlispor
|27
|30
|17. Altınordu
|27
|28
|18. Bursaspor
|25
|25
|19. Balıkesirspor
|26
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|28
|69
|2. Liverpool
|27
|63
|3. Chelsea
|26
|53
|4. Arsenal
|25
|48
|5. M. United
|28
|47
|6. West Ham United
|28
|45
|7. Tottenham
|26
|45
|8. Wolverhampton Wanderers
|27
|40
|9. Southampton
|27
|35
|10. Crystal Palace
|28
|33
|11. Aston Villa
|26
|33
|12. Leicester City
|25
|33
|13. Brighton
|27
|33
|14. Newcastle
|26
|28
|15. Brentford
|28
|27
|16. Leeds United
|27
|23
|17. Everton
|25
|22
|18. Burnley
|26
|21
|19. Watford
|27
|20
|20. Norwich City
|27
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|27
|63
|2. Sevilla
|27
|55
|3. Barcelona
|26
|48
|4. Atletico Madrid
|27
|48
|5. Real Betis
|27
|46
|6. Real Sociedad
|27
|44
|7. Villarreal
|27
|42
|8. Athletic Bilbao
|27
|40
|9. Valencia
|27
|36
|10. Celta Vigo
|27
|35
|11. Osasuna
|27
|35
|12. Espanyol
|27
|32
|13. Rayo Vallecano
|26
|31
|14. Elche
|27
|29
|15. Getafe
|27
|27
|16. Mallorca
|27
|26
|17. Granada
|27
|25
|18. Cadiz
|27
|24
|19. Deportivo Alaves
|27
|22
|20. Levante
|27
|18