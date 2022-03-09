Bir ekran klasiği Artı-Eksi’de Dev Proje konuşuldu!

Serdar Erdoğanyılmaz ve Ali Eskalen, Büyükşehir Belediyesinin, 9 Milyon TL’lik yatırımla Tarihi Kapalı Çarşı’nın düzensiz cephesini baştan sona yenilenmesini şu sözlerle anlattı.

“Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi o bölgede güzel bir görüntü oluşturdu. İnsanlar gezerken de en azından o güzel görüntüyü görüyorlar. Tabi bir kaç dönemdir belediyeler Kapalıçarşı’ya ciddi manada bir emek sarf ediyorlar. Cephe kaplamaları gerçekten ayrı bir hava arttı o bölgede.”