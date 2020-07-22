Bir ekran klasiği olan Artı-Eksi gündemi bu hafta da doluydu!
Artı Eksi’de Başbakan Eski Yardımcısı ve Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Veysi Kaynak konuşuldu
Her hafta Aksu Tv ekranlarında canlı yayınla ekranlara gelen Artı-Eksi programında çeşitli konulardaki şehre dair sorunlar bu hafta da tartışılmaya devam ediyor.
Artı Eksi De Bu Hafta Kahramanmaraş’ın bir Değeri olan Başbakan Eski Yardımcısı ve Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Veysi Kaynak’ın Kahramanmaraş’a kazanımları konuşuldu
Moderatörlüğünü Araştırmacı Yazar Serdar Erdoğanyılmaz’ın Yaptığı Dünya Gazetesi İl Temsilcisi Ali Eskalen ve Maraş Gündem İmtiyaz Sahibi Mehmet Taş’ın yorumlar yaptığı programda kentin artıları ve eksileri konuşulurken Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Veysi Kaynak’ın akıllara kazınmış bir sözünden bahsedildi.
Her hafta Aksu Tv ekranlarında canlı yayınla ekranlara gelen Artı-Eksi programında çeşitli konulardaki şehre dair sorunlar bu hafta da tartışılmaya devam ediyor.
Artı Eksi De Bu Hafta Kahramanmaraş’ın bir Değeri olan Başbakan Eski Yardımcısı ve Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Veysi Kaynak’ın Kahramanmaraş’a kazanımları konuşuldu
Moderatörlüğünü Araştırmacı Yazar Serdar Erdoğanyılmaz’ın Yaptığı Dünya Gazetesi İl Temsilcisi Ali Eskalen ve Maraş Gündem İmtiyaz Sahibi Mehmet Taş’ın yorumlar yaptığı programda kentin artıları ve eksileri konuşulurken Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Veysi Kaynak’ın akıllara kazınmış bir sözünden bahsedildi.
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