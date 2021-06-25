“Bir Evlenme Teklifi” İkinci Gösterimiyle Seyirciyle Buluşuyor
Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Okulu öğrencilerinin hazırladığı gülmece türündeki “Bir Evlenme Teklifi – Ayı” adlı oyun 25 Haziran bugün ikinci gösterimiyle seyirciyle buluşacak.
KAHRAMANMARAŞ 25.06.2021, 13:51
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Sahne Maraş” tiyatro okulu öğrencileri bir oyunla daha seyirci karşısına çıkacak. Oyuncu adayları, hazırlıklarını tamamladığı “Bir Evlenme Teklifi – Ayı” adlı gülmece türündeki oyununu sahneleyecek. Toplumcu gerçekçi Rus yazar Çehov tarafından kaleme alınan oyun, insanın kendine has yapısını gülünç bir dille anlatıyor. 25 Haziran bugün 19.30’da Necip Fazıl Kültür Merkezi’nde seyirciyle buluşacak olan oyunun biletleri de aynı merkezden ücretsiz olarak temin edilebiliyor.
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