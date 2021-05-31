"Bir Kitap Bir Umut" kitap bağış kampanyasının açılışı gerçekleştirildi
Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan "Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkelerinde Kütüphane Kurulmasına İlişkin İş Birliği" Protokolü kapsamında kitap bağış kampanyası düzenlendi.
KAHRAMANMARAŞ 31.05.2021, 16:08 31.05.2021, 17:08
Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca ceza infaz kurumu kütüphaneleri için başlatılan "Bir Kitap Bir Umut" kitap bağış kampanyasının açılışı gerçekleştirildi.
Kahramanmaraş adliyesinde düzenlenen programa Vali Ömer Faruk Coşkun, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı ve ilgililer katılım sağladı.
Vatandaşların kampanyaya katılarak ceza infaz kurumlarındaki kütüphaneleri şenlendirmelerini isteyen Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı bu kampanyayla ceza infaz kurumlarında bulunan kütüphanelerdeki kitap sayısını ve çeşitliliğini artırılmasının amaçlandığına dikkat çekti.
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