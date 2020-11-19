'Bir kitap nasıl yapılır?' özel oturumu!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 1.Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri, tüm hızıyla devam ediyor. Kültürpark Konferans Salonu’nda moderatörlüğünü Selim Somuncu’nun yaptığı söyleşide Yazarlar Abdullah Harmancı ve Mevlana İdris ‘Bir Kitap Nasıl Yapılır?’ üzerine konuştular.

Sadece Bilgi Yeterli mi?

Kitap yazmak için sadece bilginin yeterli olmadığına dikkat çeken Yazar Mevlana İdris, “Kitap yazmak için bilgi başlı başına yeterli değildir. İlham da önemlidir. Zaten ilham yoksa, istek yoksa ne kadar bilgi sahibi olsanız da bu tek başına yeterli olmaz. İlham gelecek, içinizde kitap yazmaya bir istek oluşacak ki o kitabı yapabileceksiniz, yazabileceksiniz. Ayrıca yazılan kitap ne kadar editörlerin elinden geçerse geçsin sonuçta onu yazan bir kişidir” dedi.

Etik Olması da Önemli

Yazar Abdullah Harmancı ise kitap yazmanın etik kurallar içerisinde olması gerektiğine işaret ederek, “Yazılan eserlerde etik kurallarına da uyulması mutlaka önemlidir. Her şeyden önce yazar yazdığı kitabında kendine uygun hareket etmek zorundadır. Bir keresinde kurguladığım bir konuda beni arayıp bunun bana yakışmadığı şeklinde serzenişler alınca derhal o yazıyı çıkarmıştım. Burada anlatmak istediğim yazar bir şeyler yazarken, bir eser meydana getirirken kendi durumunu da göz önünde bulundurmalıdır. Bu bana yakışır mı yakışmaz mı, beni anlatır mı anlatmaz mı gibi durumlara da bir bakmalıdır” ifadelerini kullandı. Özel oturumun sonunda Yazarlar Abdullah Harmancı ve Mevlana İdris katılımcıların sorularını da yanıtladılar.