Bir Medeniyet Mimarı ''Sezai Karakoç''

Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri kapsamında 6 Kasım Cuma (bugün), Yazar Saadettin Acar’ın katılımıyla “Bir Medeniyet Mimarı: Sezai Karakoç” söyleşisi gerçekleştirildi. Etkinlik Büyükşehir Belediyesi YouTube hesabından canlı yayınlandı.

KAHRAMANMARAŞ 07.11.2020, 12:06 07.11.2020, 17:50

Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan söyleyişide bu hafta Sezai Karakoç konuşuldu.

Edebiyatta 7 Güzel Adam içerisinde yer alan  Sezai Karakoç bir medeniyet mimarı olarak adlandırıldı.

Saadettin Nacar’ın anlatımlarıyla hazırlanan söyleyişi pandemi kuralları nedeniyle Büyükşehir Belediyesi Youtube hesabından canlı olarak paylaşıldı.

#Büyükşehir Belediyesi #Sezai Karakoç
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