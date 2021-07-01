“Bir Öğrenci Masalı” büyük beğeni topladı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Sahne Maraş Tiyatro Okulu öğrencileri yeni oyunlarıyla seyirci karşısına çıktı. Güldürü türündeki “Bir Öğrenci Masalı” adlı oyun Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde ücretsiz olarak sergilendi. Sınav hazırlığı, üniversite tercihi ve eğitimin aile içi diyaloga etkilerini konu edinen komedi izleyiciden dakikalarca alkış aldı. Oyun sonrası açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Bizim çocuklar büyük bir mesafe kat etmiş. Daha önce söylemiştim, ‘Sahne Maraş’ tiyatro okulunu kurarken şehirde karşılık bulup bulmayacağı yönünde tereddütlerimiz vardı. Bugün sahnelenen oyun, seyircimizin alkışları bize gösteriyor ki son derece yerinde bir iş yapmışız. Oyunculuklar olduğu kadar verilen mesajlar da güzeldi. Eğitim hayatlarında evlatlarımız sevdikleri işle iştigal etmeli. Oyundaki diğer bir mesaj da uzmanlaşmak üzerineydi. Hayattan pek çok kesiti bize ustaca gösterdiler. Geçtiğimiz günlerde gece geç saatlerde oyuncularımızla provalarından çıkarken karşılaşmıştık. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar prova almaları gösteriyor ki, izlediğimiz bu güzel gösterinin arkasında büyük bir çaba ve emek var. İnşallah ‘Sahne Maraş’ ilerleyen aşamada ilçelerimizde de sahne alacak. Özellikle 12 Şubat Kurtuluş Haftası Etkinlikleri’nde evlatlarımızı yeniden sahnelerde göreceğiz. Bunların da çalışmasını yapıyoruz. Ben tüm izleyicilerimize, oyuncularımıza ve sahne arkasında emek veren herkese şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.