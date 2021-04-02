Bir ömür boyu mutluluklar dileriz!
Aksu TV ekranlarında Velhasıl programının sunuculuğunu yapan Metin Acıpayam ve Kahramanmaraş Müze Müdürü Safinaz Akbaş dünya evine girdi.
KAHRAMANMARAŞ 02.04.2021, 17:08
Acıpayam ve Akbaş çiftinin nikâh merasimi Atatürk Parkı Nikâh Dairesi Bahçesinde gerçekleştirildi.
Çiftin nikâh merasimine ailesi, yakınları, eğitim camiası ve iş insanları katılırken kurumumuz adına ise Genel Müdür Yardımcısı Erol Öner katılım sağladı.
Merasimin ardından çiçeği burnunda çift Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulundu.
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