Bir Papatya Selamı izleyicisiyle buluştu!
Aksu TV ekranlarının sevilen yüzü Sercan Yarım yepyeni bir programla izleyicilerin evlerine konuk olmaya başladı.
KAHRAMANMARAŞ 27.06.2021, 16:05 27.06.2021, 18:01
Bir Papatya Selamı isimli programıyla Kahramanmaraş’ın edebiyatına, şiirine ve Türk Edebiyatı’na yön veren isimleri her hafta konu alan Sercan Yarım, programda şiirler seslendirerek Kahramanmaraş halkının gönlünde taht kuruyor.
Geçtiğimiz yıl kaleme aldığı Bir Papatya Selamı isimli şiir kitabıyla da yıllardır yaptığı şair ve yazarlığını kitaba aktarmış olan Sercan Yarım, programda şair ve yazarların hayatlarından kesitleri de ekranlara taşıyor.
Öte yandan Bir Papatya Selamı programında sürpriz konuklarda yer alıyor.
Aksu TV Ailesi olarak kurumumuzun değerli sunucusu Sercan Yarım’a yeni programında başarılar diliyoruz.
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