Bir sosyal tesiste Yenipınar mahallesine!

Sosyal ve kültürel projelerini sürdüren Dulkadiroğlu Belediyesi, bölgesine çok amaçlı sosyal tesisler kazandırmaya devam ediyor. Son olarak Yenipınar mahallesine bir sosyal tesis kazandıran Dulkadiroğlu Belediyesi, bölgenin önemli bir eksiğine daha cevap verdi. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, şunları aktardı: “Dulkadiroğlu’nun sosyal ve kültürel açıdan ihtiyaç duyduğu tesisleri kazandırma adına başlattığımız çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Bertiz bölgemizde bulunan Yenipınar mahallemize de bir sosyal tesis kazandırdık. Bu tesisimiz bölgeye hitap edecek kapasitede planlandı. İnşallah çok amaçlı olarak bölgemizin kadirşinas insanlarına hizmet verecek. Ben Bertiz bölgemize ve mahallemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.”