Bir Tatlı Tebessüm isimli tiyatro oyunu sahnelendi!

Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezinde gerçekleşen etkinlikte Yazar-Öğretmen-Tiyatrocu Salman Kapanoğlu stand up gösterisiyle izleyenleri kahkahalara boğdu.

Hayat Bazen tatlıdır. Bu tatlı anları paylaşmak için buluşalım diyen Salman Kapanoğlu’nun stand up gösterisine izleyenler yoğun ilgi gösterdi.

6 yıl aradan sonra ilk defa Kahramanmaraş’ta sahne alan Kapanoğlu “Tekrar sahneye çıkmak dünyanın en güzel zevki en güzel hazzı en güzel sevinci” ifadelerini kullandı.