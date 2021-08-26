Bir Tebessüm derneğinden vatandaşlara aşure ikramı!

Bir Tebessüme Değer Derneği birlik ve beraberliğin sembolü olan aşure etkinliği düzenledi.

KAHRAMANMARAŞ 26.08.2021, 14:44 26.08.2021, 16:17
Bir Tebessüm derneğinden vatandaşlara aşure ikramı!

Kahramanmaraş Onikişubat ilçesinde düzenlenen etkinliğe yoğun katılım oldu.

Düzenlenen etkinlikte Bir Tebessüme Değer Derneği Başkanı Fatih Akpınar etkinliğe katılan ilçe başkanlarına, muhtarlar dernek başkanlarına ve vatandaşlara teşekkür etti.

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