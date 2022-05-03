Bir Tebessüme Değer Derneği çocukları yalnız bırakmadı!

Etkinlik kapsamında dernek gönüllüleri bir araya gelerek bayramı hastane de geçirmek zorunda kalan minikleri ziyaret etti. Onlara bayramlık kıyafet ve oyuncaklar verdi.

Bunun yanı sıra miniklere palyaço gösterisi de düzenleyen bir tebessüme değer derneği, çocuklara unutamayacakları bir gün yaşattı.