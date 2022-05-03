Bir Tebessüme Değer Derneği çocukları yalnız bırakmadı!
Bir Tebessüme Değer Derneği, ramazan bayramında çok önemli bir farkındalık etkinliğine imzasını attı.
KAHRAMANMARAŞ 03.05.2022, 15:27 03.05.2022, 18:16
Etkinlik kapsamında dernek gönüllüleri bir araya gelerek bayramı hastane de geçirmek zorunda kalan minikleri ziyaret etti. Onlara bayramlık kıyafet ve oyuncaklar verdi.
Bunun yanı sıra miniklere palyaço gösterisi de düzenleyen bir tebessüme değer derneği, çocuklara unutamayacakları bir gün yaşattı.
Namaz Vakti 03 Mayıs 2022
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|35
|55
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|53
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|35
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|35
|52
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|33
|46
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|34
|46
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|34
|44
|11. Keçiörengücü
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|44
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|33
|42
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|33
|42
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|33
|41
|15. Altınordu
|33
|41
|16. Kocaelispor
|33
|40
|17. Bursaspor
|33
|38
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|33
|38
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|83
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|82
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|34
|66
|4. Arsenal
|34
|63
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|34
|61
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|36
|58
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|52
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|34
|49
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|35
|44
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|43
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|12. Crystal Palace
|34
|41
|13. Aston Villa
|33
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|14. Brentford
|35
|40
|15. Southampton
|35
|40
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|34
|34
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|34
|34
|18. Everton
|33
|32
|19. Watford
|34
|22
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|34
|21
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|O
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|1. Real Madrid
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|81
|2. Barcelona
|34
|66
|3. Sevilla
|34
|64
|4. Atletico Madrid
|34
|61
|5. Real Betis
|34
|58
|6. Real Sociedad
|34
|56
|7. Villarreal
|34
|52
|8. Athletic Bilbao
|34
|51
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|34
|45
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|41
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|34
|40
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|39
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|39
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|34
|36
|16. Mallorca
|34
|32
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|34
|32
|18. Granada
|34
|31
|19. Deportivo Alaves
|34
|28
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|34
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