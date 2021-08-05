Bir Tebessüme Değer Derneği köy çocuklarını sevindirmeye devam ediyor!
Bir grup köy çocuğunu Kahramanmaraş merkeze getiren gönüllüler çocuklara unutamayacakları bir gün yaşattı.
KAHRAMANMARAŞ 05.08.2021, 15:32 05.08.2021, 16:16
İlk olarak sabah kahvaltısıyla başlayan program Sinema, Tarihi Maraş Kalesi, Lunapark, Abdülhamit Han Cami ve Kahramanmaraş’ın birçok görülmeye değer güzellikleri gezildi.
Çocukların yüzlerinde oluşan tebessüm ise görülmeye değerdi.
Konuyla ilgili Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Bir Tebessüme Değer Derneği Kurucu Başkanı Fatih Akpınar yaşayamadığımız çocukluğu yaşatmaya çalışıyoruz ifadelerini kullandı.
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