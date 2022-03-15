Bir Tebessüme Değer Derneği, yine gönüllere dokundu!

Bir Tebessüme Değer Derneği, gönüllüleri kırsal mahalle Altınova köyünde bulunan Sökünburnu İlkokulu’nda yenileme çalışmaları yaptı.

Yaptıkları çalışmalarda bir ana sınıfı düzenlediler. Parke, boya, perde ve ekipman desteği ile kurulumunu yaparak miniklerin hizmetine sundular.

A’dan z’ye yapmış oldukları çalışmaların yanına miniklerin faydalanabilmeleri amacıyla kitaplıklar hazırladılar.