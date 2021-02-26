Bir tebessüme değer derneğinden ihtiyaç sahibi öğrencilere destek
Bir tebessüme değer derneği pandemi sürecinde tablet, bilgisayar ve internete ulaşamayan minik öğrencilere eğitim setleri hediye etti.
KAHRAMANMARAŞ 26.02.2021, 15:11
Kırsal mahallelerde bulunan okulları ziyaret ederek öğrencilere pasta kesen bir tebessüme değer derneği öğrencilerin yüzünde tebessüm olmaya devam ediyor.
Kışlık mont, bot ve eğitim seti hediye eden bir tebessüme değer derneği öğrencilerden tam not aldı.
Sadıklı ilkokulu, Sadıklı Yusuflar ilkokulu, Kikiler ilkokulu, Hacılar ilk okulu, Lomlar ilk okulu, Çağlayancerit kale ilk okulu ve Cemal odası ilk okulunda bulunan öğrencilere bir tebessüme değer gönüllüleri tarafından hediyeleri teslim edildi.
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