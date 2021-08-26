Bir Tebessüme Değer derneğinden vatandaşlara aşure ikramı!

Kahramanmaraş Onikişubat ilçesinde düzenlenen etkinliğe yoğun katılım oldu.

Düzenlenen etkinlikte Bir Tebessüme Değer Derneği Başkanı Fatih Akpınar etkinliğe katılan ilçe başkanlarına, muhtarlar dernek başkanlarına ve vatandaşlara teşekkür etti.