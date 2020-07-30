Sosyal medya üzerinden yürüttükleri kampanya ile köy köy gezip oyuncağı, ayakkabısı ve kıyafeti olmayan çocukların ihtiyaçlarını karşılayan Bir Tebessüme Değer Gönüllüleri Kurban Bayramı’nda da ihtiyaç sahibi aileleri yalnız bırakmadılar.

İhtiyaç sahibi 12 aileye Kurban Bayramı’nda kurbanlık veren Bir Tebessüme Değer gönüllüleri yüzleri güldürmeye devam ediyor.

Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulunan Bir Tebessüme Değer Gönüllüleri Kurucusu Fatih Akpınar şu ifadelere yer verdi.

HABER – EMRE ATAÇ