‘Bir Yolculuk Hikâyesi’ sanatseverlerle buluşuyor
Büyükşehir Belediyesi ve YediHilal Derneği iş birliğiyle düzenlenen ‘Bir Yolculuk Hikâyesi – Sonsuzluk’ adlı karma resim sergisi 9 Mayıs Pazartesi günü saat 18.00’de Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nde sanatseverlerle buluşacak.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, çeşitli kültür sanat etkinliklerini vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi ve YediHilal Derneği iş birliğiyle düzenlenen ‘Bir Yolculuk Hikâyesi – Sonsuzluk’ adlı karma resim sergisi 9 Mayıs Pazartesi günü saat 18.00’de Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nde sanatseverlerle buluşacak. Bursa’da düzenlenen Teknoloji Kampı’na giderken geçirdikleri trafik kazasında vefat eden 4 kişinin anısına düzenlenen sergide Abdulbaki Kömür, Hasan Aycın, Ahmet Enis Gürkan, Dağıstan Çetinkaya, Menekşe Ünsal, Nevin Yapıcı gibi birbirinden değerli isimlerin eserleri yer alıyor. Küratörlüğünü Sanat Yönetmeni Numan Noyan Küçük’ün üstlendiği sergi 27 Mayıs Cuma gününe kadar ziyarete açık olacak.
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